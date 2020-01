PILDID JA VIDEO ⟩ Brasiilia kaguosa paduvihmades on hukkunud üle 50 inimese

Võimude sõnul on looduskatastroofis kaotanud elu vähemalt 54 inimest, ligi 20 on saanud vigastada ja umbes 25 inimest on kadunud, teatab afp.com.

Üleujutus on ka Minas Geraisi osariigi pealinnas Belo Horizontes, kus ööpäeva jooksul sadas 172 millimeetrit vihma, mis on sealne rekord.

Brasiilia meteoroloogide teatel on riigis üleujutusi dateeritud viimased 110 aastat ja nüüdsed on mõõtmisajaloo võimsaimad. Üleujutused tõi kaasa paduvihm, mida on seni sadanud 930 millimeetrit, tegemist on rekordilise kogusega.