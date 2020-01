VIDEO ⟩ Palja Porgandi avameelne tunnistus: vihkaja oli hoopis ise toitumishäirega!

Merilin Taimre kõmuline blogipostitus «Miks ma «paks» olen?» tuli ühe kurja torke reaktsioonina. «Kui ma lõpuks olen jõudnud kõige tervislikumasse ja naiselikumasse kehakaalu, kutsutakse mind alatihti paksuks ja alavääristatakse,» kirjutas Palja Porgandina tuntud fitnessiblogija.

Tema sõnul olid tal ebarealistlikud ootused teismelise toitumishäirete ja hilisema fitnessihobi pärast. Nüüd on ta aga suutnud leppida, et ei pea naisena olema piitspeenike nagu 16-aastane.

Fitness rikkus tervist

«Olin nii õnnetu, ebakindel, nõrk ja koguaeg väsinud naine,» meenutas Taimre neid päevi, kui kõhnumine oli ülim eesmärk. Blogija sõnul olli eluviis nii ebaloomulik, et isegi päevad jäid ära.

Taimre rääkis, et tal oli isegi ülimadala rasvaprotsendiga raske fitnessikohtunike meele järele olla. See aga mõjus muidugi enesehinnangule laastavalt. Nüüd on ta aga kõike muutnud.

«Ma olen tugev, väga hea tervise juures, õnnelik,» kirjeldas Taimre tänast enesetunnet. Tema arvates on tervislikum süüa kõike, mis kasulik on, mitte hoida end kunstlikus kaloridefitsiidis.

Kuivõrd jõhker oli fitnessivõistleja elustiil, näitab hilisem kaalukasv. Blogija on hiljem juurde võtnud 20 kilogrammi.

Taimre treenib enda sõnul praegu mõistlikult ning keskendub palju rohkem just vaimse tervise peale. Paljud jälgijad aga ei ole rahul, tõdes blogija. Tema arvates ei oska inimesed vaadata kõhunahast kaugemale ja näha, kui halvasti pealtnäha tervislik elustiil tegelikult mõjuda võib.

Vihkaja enda probleemid

Taimre tunnistas, et ei suutnud ikkagi kunagi olla täielikult tema ise. Fitnessblogijal peab ju olema ometi ideaalne keha. «Isegi kui ma teles käisin, oli põhiline kommentaar «issand, kui palju ta juurde on võtnud»,» meenutas Taimre.

Nii pidi ta alati täpselt jälgima, mis nurga alt temast näiteks jõusaalis pilti tehti. Selle kõik tõi teravalt esile üks kriitiline sõnum: «Aga kuidas sul selline magu ees on, kui sa koguaeg trenni teed?»

Taimre rääkis, et see kehakaalu ründavad kommentaatorid blokeerib ta tavaliselt ära. See torkas aga hoopis teistmoodi. Nimelt tuletas sõnum blogijale meelde, et ebakindluse uss on ikkagi alles.

«Kui mingi inimene või kommentaar teeb mulle haiget, tean, et asi pole temas, vaid minus,» selgitas Taimre. Kuigi näljutamisest on aegu möödas, ei ole enesekindlus täielik.

Samas on Eesti väike ning varsti selgus, et sõnumi saatgjal endal on probleemid. Teised fännid tundsid ta profiilipildi järgi ära ning andsid Taimrele teada, et kommenteerijal on endal toitumishäired.

Lämmatav sotsiaalmeedia

«Tavaliselt ma täiega poseerisin: hoidsin hinge kinni, et pilt tuleks välja,» meenutas Taimre. Mõne aja eest tühjendas ta oma Instagrami aga kõigist - isegi pereliikmetest. Seejärel hakkas blogija end seal meigita ja pesuväel näitama nii, nagu ta päriselt on.

Taimre sõnul mõjutab sotsiaalmeediast tulev info teda ning kõiki naisi. Ebarealistlik vaade ühiskonnale, kus kõik edukad on samas musklis ja kõhnad, võib aga väga moonutatud pildi tekitada.