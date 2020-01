PILDID JA VIDEO ⟩ Eksperdid uurisid Kobe Bryanti õnnetushelikopteri vrakki

USA transporditurvalisuse ameti esindaja Jennifer Homendy sõnul uurisid nad vrakki ja said ülevaate, mis kopteriga juhtus ja kuidas see alla kukkus.

Kaader USA transporditurvalisuse ameti videost, millel on näha õnnetuskopteri rususid.

Homendy teatel kasutasid nad drooni, et jäljendada kopteri lennuteekonda ja allakukkumist ning see katse andis neile uurimiseks vajalikku infot.

Ta jätkas, et lisaks Kobe Bryantile identifitseeriti ka korvpallitreenerid John Altobelli ja Sarah Chester. Kobe Bryanti 16-aastane tütar Gianna Bryant ning veel 5 inimest on veel kindlaks tegemata.

Politsei esindajad kogumas kokku õnnetuskopteri rususid, et neid laboratooriumis edasi uurida.

Transporditurvalisuse ametnik lisas, et alla kukkunud kopteril ei olnud musta kasti ehk lennuandmete salvestussüsteemi, küll olid aga iPad, nutitelefon ja kopteri hooldusandmed, mis kõik on juhtumi uurimisel vajalikud.

Kuna kopter Sikorsky S-76 kukkus alla mäestikupiirkonnas, siis oli uurijatel keeruline õnnetuspaika jõuda. Esmalt saadeti droonid, et saada pilt vrakijäänuste asukohast ja sellest, kuidas nendeni kõige lihtsamini jõuda. Los Angelese politsei teatel on kopter rusudeks ning kopteriosad on allakukkumispaigast kuni 180 meetri kaugusel.