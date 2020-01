TRENDIHOIATUS ⟩ Kohvigurmaanide seas kogub populaarsust nahkhiire süljega rikastatud kohviuba

Vulkaanilise mullaga Madagaskari Itasy provintsis kasvab mitmekesise lõhnaga kohviõitseng, mida armastavad nii inimesed kui ka nahkhiired.

Inimesed armastavad neid veel rohkem pärast seda, kui nahkhiired on neid närinud. Nimelt usuvad tarbijad, et et nahkhiire sülg annab ubadele ainulaadselt sujuva maitseprofiili.

Nahkhiir. Pilt on illustreeriv. FOTO: HO/AFP/Scanpix

Metsikud nahkhiired närivad küpseid kohvimarju ja tulemuseks on keemiline reaktsioon nahkhiirte seedevedelike ja välisõhu vahel, millest tekib ainulaadne ja ühtlane maitse.

Inimesed on seda võrrelnud tavalise kohviga, kuid see on erilisem, sest see ei ole nii happeline ja selle maitse püsib pikemat aega suus.

Selle trendika kohvioa taga on Jacques Ramarlah, kes avastas paar aastat tagasi, et nahkhiired närivad vaid parimaid ube. Nüüdseks töötab Ramarlahiga koos 90 farmerit. Mehe ettevõtte populaarseimad tarbijad on pärit kohalikest kõrgema kvaliteediga restoranidest ja hotellidest.

Kohvioad vahetult pärast korjamist. Pilt on illustratiivne. FOTO: PILAR OLIVARES/REUTERS/Scanpix

See eksklusiivne «lisand» on tõstnud aga juba niigi kalli kohvioa hinda. Pool kilo nahkhiirte süljega rikastatud «bourbon pointu» kohviube maksab 100 eurot!

See esmaklassiline araabia kohv on esimene Aafrikas, mida toodetakse kaubanduslikuks kasutamiseks. Irasy provintsi elanikud ei hoolinud kohviubadest üldse, kuid nüüd teenivad nad nende kasvatamisega elatist.

Nahkhiired pole aga ainsad loomad, kes kohvioa maitsed «rikastavad». Indoneesias nokitakse parimad kohvioad välja tsiibetkassi väljaheitest. Taimaal aga elevantide väljaheitest.