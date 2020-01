PILDID JA VIDEO ⟩ Hiina koroonaviiruse epitsentrist Wuhanist on saamas kummituslinn

Kõik ametiasutused, koolid, lasteaiad ja avalikud kohad on suletud ning ühistransport ei tööta.

Wuhani rajatakse kiirkorras 1000 voodikohaga haigla eelkõige uude koroonaviirusse nakatunute tarbeks ning see peaks valmima 3. veebruariks.

Wuhani elanike sõnul on nende linn välja surnud, meenutades maailmalõppu. Siiski on neid, kes peaaegu inimtühjast linnast fotosid teevad ja neid sotsiaalmeediasse postitavad, et välisilm näeks, mis seal toimub.