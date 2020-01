JALUTU SPORDIMEES ⟩ Iga asja kohta, mida sa teha ei saa, on kümme tuhat asja, mida sa saad teha!

Nüüd, 29-aastasena on Alcott üks maailma kuulsaimaid parasportlasi. Ta on kümnekordne ratastoolitennise suure slämmi turniiride üksikmänguvõitja. Kuid ta pole mitte ainult võimas atleet. Alcott on lõpetanud Melbourne`i Ülikooli ja töötab motivatsioonikoolitajana, tal on oma raadiosaade.

Vaata 2019. aasta Australian Openi ratastoolitennise finaalmatši fantastilisi tipphetki:

Alcott kuulub ka Austraalia ratastoolikorvpalli rahvusmeeskonda ning võitis 17-aastaselt koos meeskonnaga olümpiakulla.

Alcotti sõnum on: «Iga asja kohta, mida sa teha ei saa, on 10 000 asja, mida sa saad teha! Iga idioodi kohta, kellel sinu kohta midagi ütlemist on, on 10 000 inimest, kes väärivad sinu aega!» Tema motivatsioonikõned on tõeliselt tiivustavad kõigile. Vaata Alcotti vaimukat, enese üle nalja heitvat ning motiveerivat inglise keelset esinemist siit:

Suure muusikafännina lansseeris ta 2018. Ability Festi nimelise muusikafestivali, kus on lavadele juurdepääs garanteeritud liikumispuudega inimestele, kuulmispuudega inimestele on mõeldud eraldi «vaikuse alad» ja mõeldud on ka viipekeelt kõnelevatele festivali külalistele.