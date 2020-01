AVAMEELNE ÜLESTUNNISTUS ⟩ Irina Shayk avaldab, milline on elu pärast Bradley Cooperist lahkuminekut

Briti Vogue'ile antud intervjuus avaldas privaatsust armastav modell esimest korda, milline oli tema neli aastat kestnud suhe näitlejaga ning kuidas saab ta hakkama nüüd, mil nende teed on lahku läinud.

«Arvan, et igas heas suhetes annad endast parima ja halvima - see on lihtsalt inimeste loomuses," rääkis naine väljaandele. «Kaks toredat inimest ei ole alati tingimata ka suurepärane paar.»

Vene modell Irina Shayk 2019. aastal New Yorgis. FOTO: AFP/Scanpix

«Arvan, et meil on olnud väga õnne kogeda seda, mis meil üksteisega oli,» jätkas vene kaunitar. «Elu ilma B-ta on uutmoodi.»

Intervjuus rääkis ta üllatavat avameelselt ka, et üksikemana on mõned päevad väga palju raskemad kui teised. Shayki sõnul on keeruline leida tasakaalu üksikemaks olemise ja töötavaks naiseks olemise vahel.

«Usu mind, on hetki, mil ma ärkan üles ja mõtlen: «Jumal küll, ma ei tea, mida teha, ma varisen kokku.»

Bradley Cooper ja Irina Shayk koos tütrega Brentwoodis 2019. aastal. FOTO: Broadimage/Scanpix

Bradley Cooper ja Irina Shayk olid koos neli aastat, lahkumineku tegid nad teatavaks 2019. aasta juunis. Paarikesel on ka tütar Lea De Seine, kes sündis 2017. aasta kevadel.

Cooperi ja Shayki lahkumineku kõlakad hakkasid levima juba 2019. aasta alguses pärast Oscari-galat, kus Cooper esines koos Lady Gagaga. Nad kandsid ette filmi «Täht on sündinud» pala «Shallow», tehes seda tundeküllaselt ja sensuaalselt.

Pärast seda etteastet hakati kõmumeedias spekuleerima, et Cooperil ja lauljannal on salasuhe. Lady Gaga eitas suhet, Cooper sel teemal sõna ei võtnud.

Umbes samal ajal tunnistasid Cooperi ja Shayki sõbrad, et neli aastat koos olnud paaril oli vahetpidamata probleeme. «Nad on oma iseloomult ja maailmavaatelt erinevad. Ime, et nad üldse nii kaua koos olid. Nende suhe kulges nagu ameerika mägedel, kuid lapse pärast üritasid nad koos olla,» laususid sõbrad toona.