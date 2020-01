VIDEO ⟩ Bryanti helikopter lendas saatuslikul hommikul halva ilma tõttu erakorralise loaga

Pressiesindaja Josh Rubensteini sõnul oli nähtavus Calabasas, Californias õnnetuse ajal nii madal, et Los Angelese politsei ei andnud oma helikopteritele lennuluba.

Video, mis filmiti vahetult pärast helikopteriõnnetust, põhjal on näha, et Calabasase kohal oli tihe udu ning nähtavus oli madal.

Audiosalvestus vestlusest lennujuhtimisteenistuse ja helikopteri piloodiga kinnitas, et Bryanti helikopter tõusis lendu erakorralise lennuloa ehk erivisuaallennu loa (SVFR) alusel. SVFR loa alusel võib piloot visuaallennureeglitega (VFR) võrreldes lennata halvemates ilmastiku tingimustes.

Lennu ajal öeldi piloodile, et ta lendab liiga madalalt, mis võis tähendada seda, et helikopterit ei olnud näha lennujuhtimise radaril.

Calabasase mäenõlv, kus helikopter alla kukkus. Pildil on näha, milline oli nähtavus tol hommikul.

Politsei pidas eile seoses kopteriõnnetusega pressikonverentsi, milles teatas, et õnnetuspaik on raskesti ligipääsetavas kohas ning droonifotod näitasid, et helikopteri rusud asuvad umbes Ameerika jalgpalli väljaku suurusel alal.