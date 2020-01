PILDID JA VIDEO ⟩ Kobe Bryantile tõi surma helikopter Sikorsky S-76, millega juhtus traagiline õnnetus ka Soome lahel

Katastroofi esmases raportis jäi ebaselgeks, miks tehniliselt heas korras helikopter alla kukkus. Katastroofi lõpparuandes, mis avaldati 11. augustil 2008, oli kirjas, et õnnetuse põhjustas hüdrovõimendi, mille kolvipea küljest oli lahti koorunud osa plasmameetodil peale kantud kattekihist. See tekitas olukorra, et rootori labade seadenurk muutus ja seega ei töötanud rootor korralikult. Piloodid ei suutnud helikopterit enam kontrollida ja see kukkus 35 sekundiga merre.