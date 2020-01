MÕNNA 💙 ⟩ Birgit Sarrap sai nautida täiel rinnal seda, millest paljud meist praegu unistavad

Â

Lumiiii! Midagi niivĂ”rd ilusat, puhast ja armsat! Justkui see sama tunne, mida me kĂ”ik soovime "selle kellegi" vastu tunda 💙 Minu uus lugu "SINUGA" sai endale mĂ”nusalt koduse pildi ja on nĂŒĂŒdsest ka Yuuutuuubis! đŸŽ„đŸ˜ŠđŸ“œ Thank youuu mu kallis kaameramees @indreksarrap 😘 mu armas sĂ”ber @beat.eater mulle niii sĂŒdamesse pugenud laulu eest & @martinheinla nĂ”u ja abi eest! Lingi leiate ikka mu Biost ja loodan sĂŒdamest, et lumekuninganna toob selle imelise valge asjanduse lĂ”puks meile ka!! ❄🙏