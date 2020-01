PARIM ISA MAAILMAS ⟩ Uus-Meremaal pandi häbiposti vanemad, kes pakkusid sülelapsele alkoholi

Briti tabloidi The Sun avaldatud videoklipis on näha, kuidas muusikafestivali One Love käepaela kandev naine hoiab lapse suu ees pudelit viinast ja allikaveest segatud kokteiliga Long White, mille alkoholisisaldus on 4,8%.

Videost on näha, kuidas naine, kelle nägu pole näha, asetab patjadel pikutavale lapsele pudeli suule ning kallutab seda. Samas pole aru saada, kas beebi alkoholi alla neelas või tõsteti pudel talle lihtsalt suule.

Daily Mail Australia andmetel on nüüdseks sotsiaalmeediast kustutatud video tehtud vahetult pärast One Love muusikafestivali, mis toimus eelmisel nädalavahetusel Taurangas, Bay of Plenty rannikul.

New Zealand Herald kirjutas, et videol näha olev mees võttis pärast skandaali puhkemist meedias sõna ja ütles, et teda on selle Facebooki üles pandud video pärast ähvardatud. «Mina, mu naine ja mõned sõbrad tegime lihtsalt nalja. Ma peaksin olema idioot, kui laseksin oma lapsel juua alkoholi, ma olen isa ja mu tütar on mu süda.»

Kokteililoo tuules ilmus sotsiaameediasse aga teinegi pilt, kus arvatavasti sama mees hoiab beebi suul õlleklaasi. Foto pealkiri on «Tema esimene jõuluõhtu ja õlu... #Parimisamaailmas». Samas pole sellelgi pildil täpselt näha, kas isa laseb lapsel õlut ka alla neelata või mitte.

Uus-Meremaa ametivõimud on nähtust ahastuses. Rahvatervise direktori asetäita Harriette Carr ütles New Zealand Heraldile, et tervisehoiuministeerium on videost jahmunud. «Ministeerium ei soovita beebidele ega väikelastele alkohoolseid jooke anda. Alkohol on tõestatult kahjulik nii sündimata lastele, beebidele kui väikelastele ning mõjutab aju arengut.»