VIDEO ⟩ Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni tädi ilmus pärast kuut aastat taas välja

Põhja-Korea riigimeedia edastas, et tädi tähistas koos vennapoja ja tema naisega idamaade uue aasta, metallroti aasta saabumist, teatab reuters.com.

FOTO: KCNA VIA KNS/AFP/Scanpix

Kim Kyong-hui on Kim Jong-uni isa, 2011. aastal surnud Kim Jong-ili õde. Tädi mängis oma vennapoja elus pärast ta juhiks saamist tähtsat rolli, kuid ta kadus avalikkusest 2013, kui Kim Jong-uni lasi ta abikaasa Jang Song-thaeki hukata.

«Põhja-Koreas, kuid ka Lõuna-Koreas arvati, et Kim Jong-un lasi ka tädi tappa või siis saatis ta sunnitöölaagrisse. Kõigile oli suur üllatus, kui ta uueaasta pidustuste ajal jälle avalikkuses oli,» teatas Põhja-Koreas toimuvat jälgiva portaali NK News toimetaja Oliver Hotham.

New York Times kirjutas viitega Lõuna-Korea luureallikatele, et Kim Jong-uni tädil tekkisid pärast mehe surma terviseprobleemid, ta oli pikalt haiglas, kodusel ravil ja kuurordis.

Kuid pärast seda ei teatud, kus ta on ja kas ta üldse elus on.

Poliitikaekspertide sõnul viitab tädi ilmumine koos Kim Jong-uniga avalikusse seda, et tädi säilitas kulisside taga olles oma võimupositsiooni.

Põhja-Korea meedia teatel on Kimi tädi oma positsioonilt riigis pärast juhti ja parteiliidrit Choe Ryong-haed kolmas inimene.

«See, et ta istub riigijuhi lähedal ja on meedias mainitud pärast Choed, näitab, kui palju tal võimu on. Ta võib olla Kimi majandus- või poliitnõunik,» selgitas NK News Toimetaja Oliver Hotham.