MILJARDÄRI PIINAD ⟩ Raha nuiavad sugulased muutsid Kobe Bryanti elu hapuks

FOTO: THE NEW YORK TIMES/NYT/Scanpix

Kuid Bryanti elu oli täis vastuolusid. 2003. aastal süüdistati teda vägistamises, mis olevat toimunud ühes Colorados hotellitoas päev enne seda, kui ta pidi minema põlveoperatsioonile. Bryant tunnistas vahekorra 19-aastase naisega üles, kuid selgitas, et tegemist polnud vägistamisega, vaid seksuaalakt leidis aset vastastikusel kokkuleppel. Siiski palus Bryant vabandust: «Kuigi minu arvates oli ta seksiga nõus, mõistan, et võisin sellest valesti aru saada.» 2005. aastal loobus naine tunnistuste andmisest.

Tema viimast mängu polnud vaatamas ei isa, ega ema Pam. Bryant rääkis, et ta ei ole vanematega kolm aastat sõnagi vahetanud. «Ma kinkisin neile maja, aga nad ütlesid, et seda on vähe. Ei tea, kas tahtsid selle kohe maha müüa?» Kobe vihjas 2013. aasta juhtumile, kui tema vanemad üritasid Kobe`i selja taga oksjonil maha müüa pojale väga kalleid esemeid, näiteks tema kaks NBA meistrisõrmust. Kusjuures ema oli saanud juba maaklerfirmalt 450 000 dollarit ettemaksu...

Samal aastal rääkis Bryant ka oma väga jahedatest suhetest õdede Shariaga ja Shayaga. Ta ütles, et kuigi nad on haritud naised, loodavad nad liialt tema toetusele. «Nad on arukad tüdrukud, piisavalt haritud, et leida endale töö ja enda eest hoolt kanda, selle asemel, et pidevalt minult raha juurde küsida.»