MEES TAHAB PAIKSEKS JÄÄDA ⟩ Millist elu elab lembelaulik Ronan Keating nüüd?

Keating sai tuntuks tänu poistebändile Boyzone, millega ta liitus 1993. aastal. Bändi teised liikmed olid Shane Lynch, Keith Duffy, Stephen Gately ja Mikey Graham.

Bändi mänedžer oli iiri muusikaprodutsent Louis Walsh.

Boyzone'i tuntumaid lood on «Words», «A Different Beat», «All That I Need», «No Matter What», «When The Going Gets Tough» ja «You Needed Me».

Bänd läks laiali 2000. aastal, ent 2009. aastal nad taasühinesid. Samuti käisid nad aastatel 2018/2019 n-ö hüvastijätu tuuril.

1999. aastal avaldas Keating oma hittloo «When You Say Nothing At All», millest sai ka filmi «Notting Hill» tunnusmuusika.

2000. aastal avaldas ta sooloalbumi, mis kandis nime «Ronan».

Oma karjääri jooksul on ta avaldanud veel 9 albumit: «Destination» (2002), «Turn It On» (2003), «Bring You Home» (2006), «Songs for My Mother» (2009), «Winter Songs» (2009), «Duet» (2010), «When Ronan Met Burt» (2011), «Fires» (2012) ja «Time of My Life» (2016).

1998. aastal abiellus Ronan Keating Yvonne Connolly'ga. Neil on koos kolm last: Jack, Marie «Missy» ja Ali. Nende abielu lõppes 2015. aastal, kuna väidetavalt tunnistas muusik naisele, et on teda nende abielu ajal petnud.

Ronanit mõjutas sügavalt tema sõbra ja bändikaaslase Stephen Gately ootamatu surm 2009. aastal. Gately suri kõigest 33-aastaselt tuvastamata südamehaiguse tõttu Mallorcal, kus oli puhkusel koos oma partneriga.

Aastatel 2010-2015 oli ta Austraalia telesaate «The X Factor» üks kohtunikest.

2015. aastal tegi ta kaasa Austraalia telesaates «The Voice Australia», kus võttis kohtunikuna üle Ricky Martini koha. 2017. aastal loobus mees telesaates osalemisest, sest tahtis perekonnale keskenduda.

2015. aastal abiellus Keating uuesti. Tema abikaasa on Austraalia modell ja moedisainer Storm Keating (38).

2017. aastal sündis paari perre poeg Cooper.

Paari perre sünnib peagi ka teine laps. Hiljuti jagas Keating sotsiaalmeedias ka puhkusepilti oma lapseootel abikaasast. «Nädalavahetus päikese käes,» kirjutas ta pildiallkirjaks.