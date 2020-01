PILDID ⟩ Tõsisest haigusest teatanud Ozzy Osbourne ilmus avalikkuse ette kepi najal

Osbourne teatas jutusaates «Good Morning America», et on mõnda aega elanud teadmisega, et tal on Parkinsoni tõve kergekujuline vorm. «See on sekundaarne parkinsonism, mis on üks Parkinsoni vormidest. Parkinsonil on mitmeid erinevaid vorme,» selgitas saates rokkari abikaasa Sharon.