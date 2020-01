PÕHJANAABRID KIIDAVAD ⟩ Soomlannad on ostnud ennenägematus koguses sekslelu, mis on ka eestlannade lemmik

Soomlannade seas on aastaga kogunud üha enam populaarsust kliitoristimulaator Satisfyer Pro 2, pakub intensiivset naudingut tänu kõditavale funktsioonile ning vaakumtehnoloogiale. Sellel on 11 erinevat intensiivsuse taset.

Soome suurima sekspoe müüginumbrite kohaselt on Satisfyer Pro 2 soetanud endale üle 40 000 soomlanna, mis on erootikakaupluse jaoks ennenägematu number.

Soome naisteajakiri Me Naised kirjeldas juba eelmise aasta alguses, et Satisfyer Pro 2 on kogumas soomlannade seas populaarsust suletud Facebooki gruppides ja interneti foorumites.

Selle kasutamine on erakordselt mugav, kuna see teeb kogu töö ise ära! Esmalt tuleb see asetada valitud kohale, kus on tunda kõige enam naudingut, ning seejärel peab kliitorit masseerivat stimulaatorit lihtsalt paigal hoidma. Mis võiks olla parem pärast pikka tööpäeva?