MÄRG PRUUT, ÕNNELIK PRUUT ⟩ Mihkel Raud jagas haruldast hetke pulmapäevast

Must-valgel pildil on näha, et Raud hoiab paari kohal vihmavarju. Sellest ka Raua itaaliakeelne postituse pealkiri «sposa bagnata, sposa fortuna» ehk «märg pruut, õnnelik pruut».

Tegu on Itaalia vanasõnaga, mille tähendus peitub selles, et vihm pulmapäeval toob pruudile õnne. Teisisõnu, kui pruudi peale sajab sümboolselt pulmapäeval vihma, tähendab see seda, et ta abielu peale sajab rohkelt õnne.