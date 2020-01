VIDEO ⟩ Aasta popartist Liis Lemsalu avaldas, millist vähetuntud muusikut ise fännab!

Lemsalu ütles ka laval tänukõnes, et on võidu üle väga üllatunud ja rõõmus. «Kuna teised inimesed olid andnud välja ju täispikad albumid ja mul oli kolm lugu, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda hinnatakse või vaadatakse,» ütles lauljatar Elu24-le, lisades, et keskendus rohkem oma etteastele.

Lemsalu ei nõustunud nominatsioonide väljakuulutamise järel tekkinud nurinaga, et nomineeritud on liiga palju vähetuntud artiste. «Minu meelest igal aastal on olnud keegi üllataja, kes on saanud väga palju auhindu, selles mõttes see väga palju ei erine eelnevatest aastatest. Alati on keegi, kes üllatab ja saab ja tuleb,» rääkis Lemsalu ning meenutas 2018. aastat, kui ansambel Miljardid oli nomineeritud viies kategoorias ja võitis neist kolmes.

Lemsalu avaldas ka, millist vähetuntud muusikut ta ise fännab: «Kuna ma olen väga soulilembeline ja mulle tohutult meeldib soulimuusika, siis ma hoian tohutult pöialt Rita Rayle, et tal läheks hästi karjääris ja et ta teeks õigeid valikuid.» Neli nominatsiooni saanud Rita Ray jäi EMA galal kahjuks võiduta, kusjuures aasta popartisti kategoorias edestas teda just Lemsalu.