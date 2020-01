VAATA MULJEID ⟩ Kas Mart Helme oli hea bassist ning millise auhinna sai 5miinust «Õhtu!» saatelt?

«Seal on olnud päris palju nutmist, pisaraid ja ängi,» meenutas Liis Lemsalu töist aastat. Aasta edukaima poppartisti arvates on hea, et inimesed selliseid momente ei näe. Tähesära EMA galal teeb tema sõnul kõik vaeva tasa ja annavad jõudu 2020. aastaks.