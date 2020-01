VIDEO ⟩ Rahvahääletuse võitjad 5miinust: see võit kompenseerib pooleldi žürii tegemata töö

Bändi liikme Estoni Kohvri sõnul annab see, et žüriilt nominatsioone ei saadud, märku, et vaja on muutusi. «See tähendab, et süsteem on katki, tuleb remontida ja hakkame pihta,» ütles ta.

Bändiliikmed nõustusid, et Elu24 ja EMA rahvahääletuse võit ja sellega kaasa tulnud aasta artisti tiitel kompenseerib pooleldi selle, mis žüriil tegemata jäi. «See on nagu indikatsioon järgmiseks aastaks,» arvas Lancelot. Rahvahääletusel edestati nublut ja Liis Lemsalut.

Kohver märkis, et praegust muusikamaastikku arvestades on üldse imelik albumite põhjal võitjaid valida. «See on metatasand, me elame maailmas, kus albumeid tehakse nii vähe, et see enam ei loe. Loeb, kui oluline sa oled üleüldse. nublul ei ole ühtegi albumit, kas ta on nüüd vähem artist?» ütles ta.

Põhja-Korea selles osas bändikaaslasega päris nõusse ei jäänud: «Kui sa teed hea albumi ja sellel on soliidne kontseptsioon ja palju häid laule, siis see on ka oluline, aga saab ka teistmoodi.»