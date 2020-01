VIDEO ⟩ Neljakordne võitja Anna Kaneelina: publik võiks rohkem oma silmi avada

Eilselt muusikaauhindade jagamiselt aasta albumi, naisartisti, debüütalbumi ja alternatiiv-/indie-albumi võidu koju viinud Anna Kaneelina ehk pärisnimega Anna Pärnoja ütles Elu24-le, et ei tea, miks tal debüüdiga nii kaua läks.

Laval tänukõnet pidades imestas ta, et on 35-aastane debütant. «Oli vaja elada, oli vaja kogeda, see lihtsalt oli niimoodi, et otsisin seda õiget hetke, ju siis see oli nüüd,» arvas Pärnoja.

Enam-vähem aasta tagasi debüütalbumi välja andnud lauljatar lisas, et loodetavasti on see uue ajastu märk, et nominentide hulgas palju naisi on. Aasta debüütalbumi kategoorias võistleski Pärnoja kahe naise, Marianne Leiburi ja Rita Rayga. «Ma tahaks loota, et see, et naised aina tugevamalt enda asja ajavad, kasvab,» ütles lauljatar ning tõi esile ka aasta hiphop-/räpp-/R'n'B-artisti kategoorias nomineeritud Yasmyni.

Kuigi nominentide väljakuulutamise järel avaldasid nii muusikud kui rahvas nördimust, et auhindadele kandideerib mitu avalikkusele tundmatut nime ning raadioedetabeleid juhtiv 5miinust on jäänud üldse nominatsioonita, veeretas Pärnoja kivi kuulajate kapsaaeda. «Mina arvan, et publik võiks ka oma silmi avada muidugi rohkem,» ütles ta.

Pärnoja lisas, et tal on hoopis hea meel, et ka need artistid, kes pole nii laialt tuntud, saavad sellistel üritustel tunnustatud. Siiski tunnistas ta, et senised 17 kategooriat, milles auhindu jagatakse, võivad napiks jääda. «Need kategooriad on üsna kitsad ja Eestis on keeruline kõiki nendesse kategooriatesse ära jagada,» tõdes ta.

Vähetuntud muusikutest, keda Pärnoja ise austab, oskas ta nimetada Anett Tamme neo-soul ansamblist Alfa Collective. «Ma väga ootan, et nende uus plaat tuleks,» ütles Pärnoja.