PILDID JA VIDEO ⟩ Viiruse pärast hirmul hiinlased ehitavad 10 päevaga megahaigla

Hiina keskvõimude nõudel peab see Wuhani Caidiani linnaosa haigla oma uksed avama juba 3. veebruaril, teatab businessinsider.com.

Hiina riigimeedia näitas fotosid ja videoid, millel on näha, et haigla ehitusplatsil on ehitusmasinad ja töömehed juba kohal.