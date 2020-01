VIDEO ⟩ Californias valgus rohkem kui 300 000 liitrit veini kloaaki ja jõkke

Vein jõudis Russiani jõkke Rodney Strongi veinitehasest, mille töötajad leidsid, et terasest kääritamistsisterni kraan oli lahti ja sellest voolas veini välja, teatab businessinsider.com.

Uurimine näitas, et tsisterni kraanisüsteem oli katki ja sellest ka veinikadu, mida oli umbes kaheksa suure tsisternauto täis.

Rodney Strong Winery pressiesindaja Chris O’Gorman selgitas, et osa veinist valgus kanalisatsiooni, teine osa voolas Reimani jõeharu kaudu Russiani jõkke.

Veinitootmine. Pilt on illustreeriv

«Teeme kohalike võimudega koostööd, et saastatuse ulatus kindlaks teha. Selle õnnetuse tõttu on jõgi saastatud ja seal elavad loomad võivad kannatada,» teatas veinitehase esindaja.

Cabernet Sauvignon on tume viinamarjasort, milles on palju parkaineid. Selle sordi viinamarjadest valmistatud vein on tugeva punase värviga, aromaatne, palju happeid ja tanniine sisaldav.