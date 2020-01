PILDID JA VIDEO ⟩ Teadlased andsid 3000 aastat tagasi surnud Vana-Egiptuse Karnaki templi preestrile hääle

Nesyamuni muumia asub Suurbritannias Leedsi linnamuuseumis. Teadlased valisid selle muumia uurimiseks ja talle hääle andmiseks, kuna ta kurgu ja häälekulgla koed on üsna terved.

Teadlastemeeskond andis 3000 aastat tagasi surnud Vana-Egiptuse preestrile hääle. Selle preestri muumia on Ühendkuningriigi Leedsi linnamuuseumis

Uuringut juhtinud teadlase David Howardi sõnul said nad selle muumia suust üsna kummalised helid, mis lubavad arvata, et need võisid olla selle mehe viimased surmaeelsed karjed. Ta võidi hukata poomise läbi või tekkis tal mingi putuka hammustusest allergiline reaktsioon.