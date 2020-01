VIDEO ⟩ Mage lugu! Neiu pidi pealt vaatama, kuidas peika tema emaga flirtis ja voodiseiklusega nõustus

Nimelt on Youtube'is saade «To Catch A Cheater», kus osalevad inimesed, kel on soov teada saada, kas nende partner on neile truu või mitte.

Viimases episoodis läksid aga asjad väga hapuks, kui noor tüdruk pidi pealt vaatama, kuidas tema ema ilma eriliste raskusteta ta poiss-sõbra endaga voodisse meelitab.

Ashley tunnistab ka ise, et ta ema näeb väga hea välja ning kartis pikka aega, et tema kallimal Zackil on huvi ka tema ema vastu.

Õnneks oli tüdruku ema nõus «peibutisena» saates osalema ning seetõttu suutis saatemeeskond varjatud kaamerate abil tabada, kuidas Ashley armastatu oli valmis teda reetma.

Videos on näha, kuidas Ashley ema noormehega flirdib ja kuidas poiss sellega kaasa läheb ja näeb välja, nagu oleks ta loteriiga võitnud.

Naine räägib, et tal on noorem kallim, kellele ta soovib magamistoas muljet avaldada. «Mul on vaja kogemust kellegi sinuvanusega, et ma teaks, kuidas oma poiss-sõpra rahuldada,» sõnab naine videos.

Noormees on esialgu väga üllatunud, ent vastab seejärel väga innukalt: «Kui see sulle sobib, siis ma ei näe põhjust miks mitte.»

«See on sinu jaoks ka hea,» sõnab seepeale Ashley ema.

«Olgu. Arvan, et ma õpin midagi uut,» vastab noormees ja paneb käe naise tagumikule.

Kui poisi jaoks «tähis päev» kätte jõuab, on kaamerad loomulikult taas kohal. Kaameraid nähes üritab noormees kõike eitada ning väidab, et tal polnud Ashley emaga midagi siivutut plaanis.

Seejärel ilmub välja ka Ashley, kes ütleb noormehele, mida ta temast arvab. Sedapuhku proovib Zack taas vabandusi leida, ent noor neiu ei usu noormehe ühtegi sõna.