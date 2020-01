Võidujooks Hiina «maoviirusega» - miljonilinnad lukus, 20 miljonit inimest karantiinis, ajutised haiglad kerkivad

USA, Briti ja Soome meedia teatel on Hiinas haiguspuhangu tõttu hulk piiranguid, paljudes kohtades jäetakse ära uue aasta pidustused, mis peaksid algama 25. jaanuaril.

Hiina viroloogid tegid kindlaks, et uus ohtlik koroonaviirus hakkas levima Hubei provintsis 11 miljoni elanikuga Wuhanis asuval kalaturul. Linn pandi kohe viiruse levimise algusetapil karantiini ning 23. jaanuarist on kõik Hubei provintsi suuremad linnad karantiinis, võttes oma kodukohast väljapoole liikumise võimaluse 20 miljonilt inimeselt.

«Wuhani 11 miljoni inimese isoleerimine on rahvatervise ajaloos pretsedenditu samm,» märkis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Gauden Galea Pekingis.

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus teatas pärast kaks päeva Hiina pealinnas Pekingis toimunud nõupidamist, et uus koroonaviirus on ohuks Hiinas, kuid mitte globaalselt.

Viiruse leviku tõkestamiseks on võetud meetmeid tarvitusele ja väljaspool Hiinat on vähe nakatunuid. WHO andmetel on kõik välisriikides haigestunud ühel või teisel viisil olnud seotud Hiinaga.

Kaitseülikonda kandvad turvatöötajad kontrollivad Pekingi lähedale metroosse sisenejaid. FOTO: NOEL CELIS/AFP/Scanpix

WHO juht Ghebreyesus lisas, et kuigi väljaspool Hiinat ei ole inimestevahelist nakatumist veel täheldatud, ei tähenda see, et seda ei võiks ette tulla. WHO jälgib olukorda ja nõuab tungivalt, et Hiina jätkaks teabe jagamist haiguse leviku kohta.

WHO on rahvusvahelisest terviseohust teatanud viiel korral, eelmine oli möödunud aastal ja puudutas Ebolat.

Esimene koroonaviirus 2019-nCoV juhtum avastati Hiinas Wuhanis 31. detsembril 2019. Nüüdseks on viirus levinud Jaapanisse, Hongkongi, Taiwanile, Taisse ja USAsse.

WHO teatas 24. jaanuaril, et nakatunuid on ka Saudi-Araabias, Singapuris, Vietnamis ja Põhja-Soomes. Üks kinnitamata juhtum on Prantsusmaal.

Kõik teistes riikides avastatud nakkusjuhtumid pärinevad kas Wuhani elanikelt või Wuhani hiljuti külastanud inimestelt. Hiinast saabuvatele reisijatele tehakse maailma lennu-, rongi- ja bussijaamades ning sadamates tervisekontroll.

Uue koroonaviiruse sümptomiteks on palavik, köha, hingamisprobleemid ja kopsupõletik.

Kolm rahvusvahelist viroloogide rühma on alustanud koroonaviiruse 2019-nCoV vaktsiini väljatöötamist. Eesmärgiks on saada juuniks vähemalt üks vaktsiin kliiniliste uuringute jaoks.

Hiina tervishoiuvõimud teatasid 24. jaanuaril, et pealinna Pekingi lähedal Hebei provintsis suri koroonaviiruse tõttu 80-aastane mees. Tegemist oli esimese surmajuhtimiga väljsapool haiguse tekkepiirkonda.

Pekingi turismimagnet Keelatud linn suletakse alates 25. jaanuarist määramata ajaks. Hiina keisrite paleekompleksi juhtide sõnul hoiavad nad selle sammuga ära inimeste nakatumise koroonaviirusesse.

Hiina Peking Tiananmeni väljak, kus on sissepääs Keelatud linna. FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/Huber/Scanpix

Cnn.com teatel on mitmed Wuhani koroonaviiruse nakkused seotud kohaliku kalaturuga, kus müüakse ka ebaseaduslikult püütud loomi, kaasa arvatud madusid, kellelt arvatakse nüüd leviv viirus jõudnud inimesteni.

Haiguse tekkelinnas Wuhanis katkestati lennu- ja rongiühendus, samuti metroo- ja linnaliinibusside liiklus. Ametiasutused, koolid ja lasteaiad on suletud. Haiguse leviku piirkonnas on lisaks olemasolevatele haiglatele rajatud ka ajutisi haiglaid.

Võimud keelasid linna elanikel ja ka turistidel lahkuda.

Samuti on Wuhani lähedal asuv 7 miljoni elanikuga Huanggang karantiinis, seal ei tööta ühistransport, suletud on kinod, teatrid ja küberkohvikud.

Wuhani elanikud üritavad endast maailmale anda märku sotsiaalmeedias. Nende sõnul on tänavad seal peaaegu inimtühjad ning need, kes julgevad väljas liikuda, kannavad hingamisteid kaitsvaid maske.

Wuhani elanike sõnul on neil tunne, nagu saabuks maailmalõpp. «Kardame, et meil saavad toit, ravimid ja desinfitseerimisvahendid otsa. Siis on ka meie, kes me haiged ei ole, elu ohus,» kirjutas üks Wuhani elanik sotsiaalmeedias.

Nii Hiina kui ka teiste riikide tervishoiujuhid jätkavad haiguse leviku jälgimist ja astuvad vastavalt sellele vajalikke samme.

Wuhan on linn Hiinas, Hubei provintsi keskus, asub Jangtse jõe ääres Hani jõe suudmes. Wuhani ühendab Guangzhouga alates 2009. aasta detsembrist maailma kiireim kiirrongiliin. Ekspressliini keskmine sõidukiirus on 313 kilomeetrit tunnis. 922-kilomeetrine vahemaa läbitakse 2 tunni ja 57 minutiga.