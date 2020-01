MIS MEELEL, SEE KEELEL ⟩ Tanel Kiik nimetas koalitsioonipartnereid otse-eetris opositsiooniks

Siseminister Mart Helme ütles eilses riigikogu infotunnis, et sallivuskampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed» on sündinud väärastunud mõtteviisist. «See on sügavalt solvav usklikele inimestele, et nad pannakse kuskile väärakate kategooriasse, kelle eest peab kõnelema hakkama, et andke neile andeks, et nad sellised on, ja kohelge neid võrdselt mitteusklikega,» ütles Helme.

Eelkõige on EKRE poliitikute tule all kampaaniale rohelise tule andnud sotsiaalminister Tanel Kiik, kes tänases «Ringvaates» selgitusi jagas. Laialdasest vastukajast hoolimata usub Kiik, et kampaania on õnnestunud. «Ma arvan, et kampaania eesmärk juhtida tähelepanu diskrimineerimisele ühiskonnas ja sellele, et pole õige kedagi sildistada ega alavääristada, on iseenesest õnnestunud,» ütles sotsiaalminister.

Sotsiaalkampaania «Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed». FOTO: sotsiaalministeerium

Siiski tunnistas Kiik, et ei tea, kas koalitsioonipartneritelt tulnud negatiivne tähelepanu on kampaaniale vee peale tõmmanud või hoopis kaasa aidanud. «Kui võrdsuspoliitika osakond teeb reklaamiagentuuriga analüüsi, siis saab arutada, kas see aitas sõnumit paremini kohale viia või tegi tegelikult olukorra halvemaks,» ütles Kiik.

Saatejuht Grete Lõbu märkas aga, et Kiik tegi EKRE poliitikutest kõneldes keelevääratuse ehk n-ö Freudian slip'i, nimetades neid hoopis opositsiooniks. Kas see annab märku, et valitsus on õige pea lagunemas? Ka rahandusminister Martin Helme ütles pühapäeval, et kui Kiik samamoodi jätkab, ei saa ühel hetkel enam temaga valitsuses olla.

«Kas nüüd see täiendav tähelepanu, mis on tulnud nii-öelda opositsioonilt või ütleme oponentidelt, on hea või halb, seda on juba palju keerulisem hinnata.»

Kiik ütles «Ringvaates», et ei usu, et valitsus ühe kampaania pärast laguneb. Samuti eitas ta, et sallivuskampaania on ühiskonda lõhestanud. «Väita, et kampaania, mis rõhutab mõnes mõttes elementaarset arusaadavat asja, ühiskonda kuidagi lõhestab, ei päde,» ütles ta.

Sotsiaalministri arvates on probleem selles, et kampaania sõnum pole Helmeteni jõudnud. «Vaadates erinevaid sõnavõtte mulle tundub, et antud kampaania sõnum ei ole temani (Mart Helmeni – toim) jõudnud. See kampaania ei jaga inimesi kategooriatesse,» selgitas Kiik.

Sotsiaalminister Tanel Kiik «Ringvaates». FOTO: Kuvatõmmis saatest/ETV

Sotsiaalminister tunnistas, et temal pole võimalust koalitsioonipartnereid korrale kutsuda ega ohjeldada. «Tegemist on erakonna esimehega, tegemist on ministriga, nii et tema valijad on võib-olla need, kes peavad hinnangu andma, kas see on see poliitika ja käitumismaneer, mida nad soovivad valitsuses näha,» ütles Kiik.

Kiige sõnul pole ta siiani kuulnud, et kellelgi sallivuskampaania kohta argumentidel ja konkreetsetel faktidel põhinevat kriitikat oleks. «Ma olen kuulnud väga palju emotsiooni, sildistamist ja rünnakuid selle konkreetse kampaania autorite aadressil,» ütles ta.