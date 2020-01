USKUMATU EBAÕNN ⟩ 21-aastane kaunitar lasi viis korda rindu lõigata ja iga kord läks midagi nihu

Põhja-Londonist pärit 21-aastane Jayla Cevik on käinud viis korda noa all ja kulutanud rindadele üle 21 000 euro, kuid uskumatul kombel pole mitte ükski iluopp välja tulnud, vahendas Daily Mail.

Jayla otsustas 2018. aastal, et sõidab iluopi jaoks Istanbuli, kuna oli sotsiaalmeedias näinud, et kuulsused ja suunamudijad reklaamivad sealset Estetiku ilukliinikut. «Ma olen alati tahtnud rinnaoppi ja olin Suurbritannias paaril konsultatsioonil käinud, aga siis lugesin, et see Türgi ilukliinik on Euroopas 20 parema seas,» rääkis Jayla, kuidas otsus sündis.

Viis korda noa all käinud Jayla Cevik pole siiani lootust kaotanud. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Esimene operatsioon, mille käigus naise rindu vähendati, tõsteti ja paigaldati implantaadid, maksis 6560 eurot. «Praeguse põlvkonna jaoks on ilukirurgia ja hea väljanägemine eriti tähtis. Ma üritan ajaga kaasas käia ja lasen täitesüste teha,» rääkis Jayla.

Jayla arvates on naiste välimusele kõrged ootused ning tähtis roll on ka sotsiaalmeedial. «Ma tahan näha välja nii hea kui võimalik, isegi kui see tähendab, et pean oma loomulikku keha kirurgia abil parandama. Tahtsin endale perfektseid tisse,» ütles ta.

Inglismaal müügijuhina töötav naine ei osanud aga ette näha, et rikub oma rinnad hoopis operatsiooniga täiesti ära. «Mu loomulik rinnahoidja suurus oli 36DDD, aga kuna ma kaotasin palju kaalu, muutusid rinnad rippuvaks ja ma tahtsin, et neid tõstetaks ja vähendataks ning saaksin D-korvi implantaadid,» selgitas Jayla.

Kaunitari rinnad rikuti iluoppidega täiesti ära. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Kui naine Istanbuli ilukliinikusse jõudis, jäi talle mulje, et kirurgil on kiire ning konsultatsiooni enne ei toimunud. «Palusin, et ta veenduks, et rinnad on mu kehaga proportsioonis. Kui üles ärkasin, olin pettunud ja endast väljas, kuna rinnad olid liiga suured,» meenutas Jayla.

Kuus nädalat hiljem tekkis naise paremasse rinda auk ning ta naases Türki, et rindu korrigeerida. See läks talle maksma pea 3000 eurot, aga tulemus oli veelgi hullem. «Ma nägin välja nagu koletis, mu parem rind oli DD-korv ja teine B-korv,» meenutas Jayla.

Jayla rinnad pärast teist operatsiooni. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Kaks päeva hiljem tehti naisele veel üks opp, et eelmise tulemusi parandada. Sellegi eest tuli tal maksta pea 3000 eurot. «Võib tunduda totter, et kirurgidele veel ühe võimaluse andsin, aga tahtsin meeleheitlikult saada neid perfektseid tisse, mille eest olin maksnud,» rääkis Jayla.

Operatsioon läks nihu aga ka kolmandal korral. Kui naine ärkas, avastas ta, et ta nibud on vales kohas. Neli kuud hiljem plahvatas Jayla parem rinnaimplantaat ning õmblused tulid lahti: välja voolas naise sõnul silikooni ja mäda segu.

Jayla rinnad pärast kolmandat iluoperatsiooni. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Mullu jaanuaris lendas naine Türki tagasi ning pidi 650 euro eest uued implantaadid saama. Jayla saigi soovitud implantaadid, aga avastas jällegi, et nibud pole õiges kohas. 2019. aasta novembris nõustus ilukliinik viiendat korda naist lõikama – seekord õnneks tasuta.

Jayla pärast neljandat operatsiooni. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Rohkem Jayla Türki noa alla minna ei plaani. «Rinnad on endiselt moondunud, ma kahetsen, et välismaale läksin, kuna ilmselgelt ei tulda seal kliinikus oma tööga toime,» avaldas naine, kelle sõnul on ta armid hirmuäratavad, nibud endiselt vales kohas ja erinevas suuruses.

Siiski pole Jayla veel käega löönud. «Tahan parim välja näha ja kirurgia on ikka veel risk, mida olen nõus võtma. Ma pole nõus implantaatidest loobuma,» rääkis naine. Suurbritannias on tal aga abi leidmisega keeruline, kuna väidetavalt ei julge kirurgid nii rikutud rindade kallale minna, kartuses oma mainet kahjustada.

Jayla rinnad pärast viiendat iluoperatsiooni. FOTO: Caters News Agency/Scanpix