EMA 2020 ⟩ Fix pälvib panuse eest Eesti muusikasse auhinna. Kas lavale tuleb ka asutajaliige Mart Helme?

1968. aasta novembris asutasid rokkansambli Fix äsja Tartu ülikooli õppima tulnud tudengid Väino Land, Mart Helme, Mait Eelrand, Mart Kuurme ja Neeme Konsa.

Väino Landi sõnul on muusikute ja kultuuriinimeste tunnustamine oluline ning teeb alati head meelt. «Eesti muusikute tunnustamine Eesti Muusikaauhindadel on tänuväärt ettevõtmine, kuna tunnustust on kõigil ükskõik mis eluvaldkonnas vaja. Kuigi Eesti on väike riik, siis siin sünnib ikkagi üliandekaid artiste,» ütles Land.

Ta lisas, et tunnustus panuse eest Eesti muusikasse tegi tervele ansamblile rõõmu, sest Fix on kõigi tegevusaastate jooksul püüdnud mõjutada Eesti muusika arengut väga sügavalt.

Väino Land Fixi kontserdil Tartu lauluväljakul, 2018. FOTO: Laila Kaasik

Üle 50-aastase lavaperioodi jooksul on Fix andnud sadu kontserte nii Eestis kui mujal Euroopas, Aasias ja ka Aafrikas. Üks kõige eksootilisemaid esinemise oli 1976. aastal Kuubal, kus anti neli kontserti Nõukogude Liidu ja Kuuba sõpruspäevade raames.

Aastate jooksul on ansambli sulest ilmunud mitmeid hitte, mis on muutnud Eesti muusikamaailma jäädavalt. Näiteks on Fixi «Tsirkus» saanud suisa kultuslooks, mis ühendab erinevaid põlvkondi nii kontsertidel kui ööklubides. «Igal kollektiivil on mõni selline lugu, mis on ja jääb. «Tsirkust» oleme mänginud juba aastakümneid ning selleta ei möödu ükski kontsert,» ütles Land.

Fixis mängisid ja laulsid 1974. aastal Tartu rajooni kultuurimajas Juhan Sütt (vasakult), Väino Land, Tõnu Kilgas, Evald Raidma ja Riho Lilje. FOTO: Erakogu

Kas Fixiga taasühineb üheks õhtuks ka siseminister Mart Helme, kes oli aastatel 1968–1972 bändi esimene laulja ja basskitarrist ning mõtles välja ka ansambli nime? EMA esindaja sellelt küsimuselt saladusloori tõsta ei tahtnud. «Seda, kas Mart Helme on üllatuskülaline ning tuleb ka kohale, ei oska me öelda.»

Landi sõnul astutakse galakontserdil üles koosseisus Novella Hanson, Evald Raidma, Priit Pihlap, Vello Toomemets, Viljo Tamm, Viktor Vassiljev (mitte ajada segi samanimelise poliitikuga), Mait Paldra ja Riho Lilje. Siiski ei saa välistada, et oodata on üllatusi, kuna ka eelmisel aastal hoiti avalikkust galakontserdi eel pimeduses. Helme mängis Fixi koosseisus ka tunamullu, kui bänd tähistas 50 aasta juubelit.

Legendaarne hetk mulluselt galalt: Mahavokiga taasühines viimast korda Kare Kauks

Mullu sai «Panus Eesti muusikasse» auhinna popansambel Mahavok. Kollektiiv astus galal üles suurejoonelise etteastega, mis viis publiku ajarännakule läbi Mahavoki ajaloo ning tõi fookusesse ka bändi tänapäevase loomingu. Saku suurhalli laval liitus legendaarse bändiga ka Kare Kauks. Vaata videot!

38 aastat tagasi loodud bänd on muusikasõpru rõõmustanud paljude hittidega, nende seas «Kaugel maal», «On läinud aastad» ja «Mägede hääl», kusjuures viimast esitas EMA galal ansambli kauaaegne solist Kare Kauks. Veel olid solistidena kohal Karl Madis ja Anet Vaikmaa. Viimase isa on Mahavoki ninamees ja kitarrist Heini Vaikmaa.

Melomaan Olav Osolin rõõmustas, et bänd sai lõpuks kätte väljateenitud tunnustuse. «Kusjuures eriliselt hea meel oli mul selle üle, et Kare lasi end lõpuks Heinil pehmeks rääkida, sõitis siiski Rootsist Tallinna ja näitas Saku hallis, kuidas tuleb tegelikult laulda «Mägede häält». See oli uhke hetk!» kirjutas Osolin Facebookis.

Kauks avaldas hiljem «Vikerhommikus», et otsus galakontserdil osaleda tuli raskelt ning rohkem ta lauljana lavale astuda ei plaani.