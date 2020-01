Eia jõulud Pärnumaal: viimasel hetkel peatati lageraie metsas, kus elab kanakull

Kanakulli pesa raiekoha lähedal FOTO: Mati Kose

Kose ja RMK loodusosakonna juht leppisid omavahel kokku, et tuleb teha ettepanek linnu püsielupaiga moodustamiseks. Sellega saab juriidiliselt raie täielikult peatada.

«Kuna kanakull seal praegu pesitseb, siis lepiti Eesti Ornitoloogide Ühingu ja keskkonnaameti poolt kokku, et raie peatatatakse esialgu kuni pesitsusaja lõpuni juulis,» rõõmustas Kose.

Samal ajal teeb Onritoogiaühing keskkonnaametile ettepaneku sobivates ja ökoloogiliselt põhjendatud piirides püsielupaiga moodustamiseks, misjärel on võimalik pesapaiga kaitse tagada.

Siiski on piirkonnas nii kanakulli kui ka teiste ohustatud metsaliikide jaoks muresid tunduvalt enam. Koht, kus raie vähemalt tänaseks peatati asub Pärnu linna ja Rääma raba vahel. «Seal teisel pool 25 kilomeetri kaugusel on liivakarjäär ja tuleb ka Rail Balticu rada. Kuhu sellel linnul lõpuks enam minna on?» viskas Kose küsimuse õhku.

Raiepiirkond Pärnumaal, kus leiti kanakulli pesapaik. FOTO: Mati Kose

Nii ulatuslike raieplaanide, raudtee ja kaevanduste realiseerumisel sisuliselt hävib Tammiste metsandik, mis on avalikkusele oluline rekreatsiooni ja koriluspiirkond. Mets ise oleks aga Kose sõnul just heaks looduslikuks mürapuhvriks kiirraudteele.

«Juba saja meetri kaugusel töötavad metsamasinad on liig ja häirivad. See on tema elupaik, kus ta aastaringselt elab,» seletas Kose. Mehe sõnul on teada mitmeid juhtumeid, kus lindude elupaigast 70 meetri kaugusel toimunud raiete tõttu on tiivulised pesad hüljanud ja uue kodu pidanud otsima.

Igal juhul lubas Kohv, et kõikidele taolistele olukordadele reageeritakse ja raietegevus peatatakse koheselt.

Nüüd tuleb välja mõelda, kuidas juba langetatud puud metsast nii välja saab, et kanakulli ei häiritaks. FOTO: Mati Kose

Küsimuse peale, kas tänahommikune stseen Pärnu linna lähedal Rääma raba piirkonnas, kus käis võitlus teise kategooria kaitse all oleva kanakulli elupaiga üle, ei meenuta mehele üht hiljutist menukat lastefilmi, hakkas Kohv laginal naerma. «Sellised olukorrad on tegelikult tavalised. Suvel tuli raie käigus Ida-Virumaal välja lendorava elupaik, kes on esimese kategooria kaitse all. Samamoodi pandi kohe raie kinni,» kirjeldas Kohv ja lisas, et päriselus ei ole need sündmused kunagi nii traagilised, kui filmis.

Siiski meenutas Kohv üht aastatetagust erametsas aset leidnud sündmust, mille võib tõesti filmilikuks nimetada. «Inimesed seisid ees, harvester saagis puud ja saepuru langes neile pähe,» kirjeldas Kohv.

Kohvi kinnitusel ei tule ei täna ega loodetavasti ka tulevikus enam kellelgi kaitsealuste liikide päästmiseks metsamasinate ette viskuda, sest praegu peetakse arutelu rohkem selle üle, et kus on siis see piir, kuts raie hakkab elupaika mõjutama.