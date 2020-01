GALERII ⟩ Tallinna lauluväljak sai 27 000 euro eest uue valguslahenduse

Tallinna lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja ütles, et täiendus aitab rõhutada paiga väärikust ja ilu, vahendas lauluvaljak.ee . «Peahoone ning laulukaare valgustuse uuendamine on üks osa muutustest, millega järjepidevalt ja jõudsalt jätkame, et lauluväljakust kujundada kaasaegne linnapark,» rääkis Saareoja.

Lauluväljaku juhi sõnul aitab moodne valguslahendus ka pimedal ajal möödujail näha laulukaart ning loob täiesti uued valgusmängu võimalused ürituste jaoks. «See on investeering, millest on rõõmu ja kasu veel pikaks ajaks,» ütles ta. Peahoone fassaadi ja laulukaare uus valguslahendus läks maksma 27 000 eurot.

Tööd teostanud firma juht Peeter Randväli lisas, et valguslahendus on kaasaegne, energiasäästlik ja ilmastikule vastupidav. «Tehniline teostus pole küll kuigi keeruline, aga tegime väga põhjaliku eeltöö, et valgustid sobiksid hoonestusega ning saaksime neist maksimaalselt hea tulemuse. Tegemist on väga hea lahendusega atmosfääri loomiseks, mida on lihtsalt kaunis igal ajal vaadata või oskuslikult üritustel meeleolu kujundamiseks ära kasutada,» ütles Randväli.