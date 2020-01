PILDID JA VIDEO ⟩ Hispaaniat tabanud talvetormis möllavad majakõrgused lained

Hispaania mitmes provintsis, kaasa arvatud kolmes, mis asuvad Kataloonias, on merel torm ja lainekõrgus on seitse meetrit. Meteoroloogide sõnul tormine ilm jätkub ja lainekõrgus võib kasvada.

Tormipiirkonnas on paljud maanteed muutunud ohtlikuks ja läbimatuks ning osa teid on suletud. Samuti on suletud mitu sadamat ja lennujaama, katkenud on ka Hispaania idaranniku rongiliiklus ning on elektrikatkestusi.