ŠOKEERIV LUGU ⟩ Rase 13-aastane vene koolitüdruk on ikka veel süütu

Arstlikul üleavaatusel selgus, et mitmendat nädalat rase koolitüdruk on siiani süütu. Günekoloogid kinnitasid, et rasedaks võib jääda ka läbi neitsinahas oleva väikese rebendi, vahendab tvk6.ru.

13-aastane Daša koos sugulastega kui ka Ivan käisid pärast arstlikku ülevaatust külalistena Andrei Malakhovi saates «Otseülekanne», vahendab tvk6.ru.

Saates rääkis koolitüdruk lähemalt sellest, kuidas nad Ivaniga kohtusid. «Sõber koolist kutsus mind jalutama, Ivan oli temaga kaasas. Järgmine päev hakkasime käima. Ta ütles, et armastab mind,» meenutas Daša.

Detsembris hakkas Daša kõht valutama, arstid ütlesid esialgu, et kõik on korras. «Alguses arvasime, et tegu on mürgitusega. Aga peagi saime aru, et see peab olema midagi muud, mitte seedeprobleemid. Otsustasin testi osta,» kirjeldas Daša ema. «Nad tegid seda vaid korra. Ma ei suuda seda uskuda.»

Ivan, kes oli saate ajal üsna napisõnaline, lisas, et nad hakkasid Dašaga käima 18. veebruaril. «Kui ma sain teada, et ta on rase, olin šokis,» ütles Ivan.

«Arvan, et Ivan ise ei saa aru, mis täpselt juhtus. Ta on alles laps, vahet pole, et ta tunneb ennast vanemana. Ta ütles, et nad tulid meie koju. Daša pakkus, et nad teeks seda korra ja kõik,» lisas Ivani ema ja pakkus, et lapsed ilmselgelt ei teadnud, millised võivad tagajärjed olla.

Tüdruk on väidetavalt seitsmendat nädalat rase ning ei soovi rasedust katkestada. Daša perekond toetab tüdruku otsust.

​Esmaspäeval avas politsei juhtunuga seoses kriminaaluurimise, vahendab tvk6.ru.

Elu24 kirjutas eelmine nädal, et Krasnojarski piirkonnas asuva linna Železnogorski haigla teatas 13-aastase Daša rasedusest kohalikku politseid 13. jaanuaril. Väljaande sõnul õpivad lapsed eri koolides, tüdruk 7. ja poiss 4. klassis, kuid on olnud sõbrad juba aastaid.

Koolidirektor kinnitas eelmisel nädalal KRSK meediaväljaandele, et kool on tüdruku rasedusest teadlik ning toetavad teda nii palju kui võimalik.

Sotsiaaltöötajad on tüdruku perekonda rohkem kui aasta korrapäraselt külastanud. Külastuste käigus on veendutud, et kõik kolm last on hästi toidetud ja normaalselt riietatud. 13-aastase tüdruku iseloom on aga väidetavalt «keeruline». Tal ei lähe koolis hästi, ta puudub palju ning kiusab teisi.

Siiani on vähe infot väidetava lapse isa, 10-aastase Ivani kohta. Mõlemad lapsed on aga sotsiaalmeedias oma suhte staatuseks märkinud «abielus».