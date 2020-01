VIDEO ⟩ Kliimaaktivist Greta Thunberg Davosis: kliimamuutuse vastases võitluses ei ole midagi ära tehtud

«Kliimamuutus on Davosis kuum kõneaine, sest on aru saadud, et see ohustab maailma majandust ja sunnib tegema korrektiive. Majandusfoorm avaldas möödunud nädalal raporti, milles rõhutatatkse, et kliimamuutus on varem arvatust kiirem ja selle mõju on oodatust suurem. Raporti kohaselt võib selle sajandi lõpuks kerkida meie planeedil keskmine temperatuur kolme kraadi võrra,» teatas majandusteadlane Chris Williamson firmast IHS Markit, mis analüüsib maailma majanduses toimuvat ja uusi majandustrende, varustades selle infoga firmasid ja valitsusi.