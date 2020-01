KREEPS METSARAJAL ⟩ Isa kägistas surnuks koioti, kes tema poega ründas

Vahejuhtumist jagas Facebookis infot Kensingtoni politsei, kuhu tuli esmaspäeva lõuna ajal abikõne metsarajal jalutanud perekonnalt. Politsei märkis, et pereisal « käivitus kaitserežiim» ja ta lämmatas looma «kuniks see alistus».

Pereisa Ian O’Reilly rääkis ajalehele Boston 25 News, et tegemist oli tavalise päevaga. «Mina ja mu pere jalutasime metsas nagu tavaliselt. Väga tavaline päev, kuniks ühel hetkel kuulsin oma naist karjumast ja märkasin silmanurgast, kuidas koiott ründas mu noorimat poega ning tõmbas ta maha.»

O’Reilly naine astus kiiresti vahele ja tõmbas poja metsloomast eemale, hoides samal ajal ka pere teisi lapsi metsloomast eemal. Pereisa mõistis, et oht pole kuhugi kadunud ning seadis ennast looma ja pere vahele. Mehe sõnul ründas koiott teda korduvalt, hammustades käest ja rindkere piirkonnast.

O’Reilly rääkis, et üritas esialgu looma eemale peletada, ent lõpuks sai ta aru, et koioti tapmine on ainus viis ennast ja peret päästa. «Tal polnud mingit huvi alla anda ja lahkuda,» sõnas ta. «Pidin agressiivne olema, pidevalt talle peale hüppama ja teda ründama. Lõpuks suutsin ta vastu maad suruda.»