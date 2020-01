SININE ESMASPÄEV TOOMPEAL ⟩ Värskelt vallaline Siret Kotka ärgitas igavlevat riigikogu tegelema lastesaamisega

Jah, Eesti on palju teinud töö- ja pereelu ühildamiseks, aga aeg on minna nüüd edasi, sest senisest enam: rahvaarvu on vaja kasvatada loomuliku iibega. Jõudu meile Eesti rahvaarvu kasvatamisel!

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Marko Šorin, palun!

Marko Šorin riigikogus ametivannet andmas. FOTO: Erik Peinar

Marko Šorin

Lugupeetud riigikogu esimees! Head kolleegid! Tahan siin riigikogu kõnepuldis tunnustada Eesti Vabariigi valitsust ning majandusministeeriumit vastvalminud teehoiukava eest! Seda on hea teha väidetavalt aasta kõige masendavamal päeval, nagu tänastes uudistes läbi käis. Miks mitte tasakaalustada masendust hea emotsiooniga.

Nimetatud kavas on lõpuks ometi seatud väga selged sihid põhimaanteede 2 + 2 ehk siis neljarealiseks ehitamiseks, ja seda mitte kuskil kauges tulevikus, vaid järgmise kümne aasta jooksul. See ei ole enam mingisugune peen häälestamine vaid konkreetne tegutsemine selleks, et Eesti liiguks lääneeuroopaliku elustandardi poole. Nagu ma ütlesin, see ei ole peenhäälestamine.

Tänagi hommikul Pärnumaalt tööle sõites tuli päris mitme kaubaauto järgi sõiduautode nn rongis sõita. Paraku tekitab selline üksteise sabas sõitmine liiklusohtlikke olukordi, sest juhid muutuvad närviliseks ja võtavad ette järjest riskantsemaid manöövreid. Tänagi oli mõni selline, mis kaenlaalused märjaks tegi. Omavahel me kutsumegi, et kes Pärnu maanteel kuivade kaenlaalustega koju saab, ei ole õigesti sõitnud.

Mul on meeles 1990. aastatel kuuldud lugu ühest potentsiaalsest Ameerika investorist, kes Tallinna lennujaamas rentis auto, sõitis Pärnusse kui potentsiaalsesse kohta, kuhu ta soovib investeerida, ja tagasiteel tema käest küsinud ajakirjanikud said vastuseks, et ta ei ole elu sees tundnud suuremat surmahirmu, kui sõites Tallinna–Pärnu maanteel.

Vabariigi Valitsus oma tegevusprogrammis 2019–2023 on seadnud eesmärgiks Narva-, Tartu- ja, mis mulle eriti meeldib, Pärnu-suunalise põhimaanteede neljarealiseks ehitamise ning arvestatava kasutusega kruusateede muutmise tolmuvabaks aastaks 2030. Pärnumaal saab nelja aasta jooksul kõvakatte rohkem kui 42 kilomeetrit kruusateid. See on tubli edasiminek. Kes see ikka tahab elada tolmu sees.

Pärnumaal on palju looduskauneid piirkondi, kuhu inimesed tahaksid elama minna või turistidena neid piirkondi külastada. Mõned on valinud teise elukeskkonna just tolmuvaba aspekti silmas pidades.

Pärnumaalaste poolt edastan tänu ka arengute eest, mis puudutab Rail Balticu projekti või siis Pärnu lennujaama uuendamisperspektiivi, mis on juba täiesti käegakatsutavas tulevikus. Pärnu on teada-tuntud suvepealinn, kuid on senini olnu raskemini ligipääsetav kui paljud lähipiirkonna samalaadsed piirkonnad. Uued viisid Pärnusse jõudmiseks suurendavad nii Pärnu kui ka lähiümbruse atraktiivsust ning sellega kaasnevat kasu kogukondadele, olgu selleks siis turismiettevõtted, siinkohal ka nn metsaturismiettevõtted, meelelahutusasutused, toitlustus- ja majutusasutused.

Kokkuvõtteks. Pärnumaa elanike Eesti-sisene ühendus ja reisimine naaberriikidesse läheb lähitulevikus oluliselt mugavamaks ja turvalisemaks. Suur-suur tänu nende edukate sammude eest! Ma tänan tähelepanu eest!

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Head kolleegid! Teil on võimalus vaba mikrofoni kasutada kuni kella 24-ni. Aga tundub, et soovi ei ole, siis sellega on istung lõppenud. Aitäh!

Istungi lõpp kell 15.11.