PILTUUDIS ⟩ Kas vene modell teeb oma kurvidega tõesti isegi Kardashianile silmad ette?

Venemaalt pärit modell on tituleeritud vene Kim Kardashianiks, sest fännidele meenutavad tema kurvid ja suur tagumik just maailmakuulsat tõsielustaari.

2016. aastal antud intervjuus rääkis Anastasia, et see on vaid aja küsimus, mil ta Kim Kardashiani troonilt tõukab. «Mul on olnud elus vaid üks operatsioon - mu pimesool eemaldati - ja me kõike teame, mida Kim oma pepuga teha on lasknud,» rääkis tüdruk toona.