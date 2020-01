KUI NAINE ARMASTAB MEEST ⟩ Torumehest vabavõitluse superstaariks

Iirimaa uhkus, Conor McGregor sündis Dublinis. Just seal alustas ta tegelemist võitluskunstidega. Nagu McGregor, nii ei läinud ka tema tulevane kaaslane Dee Devlin, kes oli pärit mitte kaugelt Iirimaa pealinnast - Walkinstone`ist, hariduse omandamise teed. Devlin visati 15-aastaselt koolist välja. Tütarlapse vanemad olid ahastuses ja ei osanud uneski näha, et nende tütre jaoks on saatusel varuks midagi hoopis enamat.

Conor ja Dee Devlin kohtusid ühes Dublini ööklubis. «Ma kutsusin ta enda juurde ja hakkasime lihtsalt juttu ajama,» meenutab McGregor. «Ta tundus nagu tore tüdruk ja mulle meeldivad head tüdrukud,» lisab vabavõitluse kuningas.

Ka Dee tundis kohe esimesel kohtumisel tõmmet: «Ta oli äärmiselt naljakas - hoidis mul tuju üleval ning pani mida naerma!»

Las Vegas 18. jaanuar 2020. Conor McGregor on UFC matšis just 40 sekundiga alistanud Donald Cerrone. FOTO: MIKE BLAKE/Reuters/Scanpix

Conori kirg vabavõitluse vastu ei jäänud Dee poolt märkamata ning tegi mehe tema silmis veelgi atraktiivsemaks.

Iga kord, kui asjad ei läinud päris nii, nagu Conor lootis, oli Dee teda toetamas. Ja kui Conor lõpuks isale ütles, et torumehekarjääriga on kõik ja ta pühendab ennast ainult võitluskunstile, ei leidnud ta isalt mingisugust heakskiitu. Conor võttis oma seitse asja ja kolis Deega kokku.

Dee Devlin hoidis Conori unistusi elus ning toetas teda aastas 1800 dollariga. Devlin töötas koristajana, ettekandjana, hoolitses mehe toidulaua eest ning tegi kõik selleks, Conor saaks keskenduda vabavõitlejakarjäärile.

Tänaseks on Conor naisele nii palju tagasi andnud, kui võimalik. Pärast Conori superstaariks saamist võib Dee endale lubada, mida süda ihkab ning millest ta varem unistanud oli.

«Mu armas Dee töötas kõvasti ja hoidis mu nina vee peal, kui mul polnud absoluutselt mitte midagi peale unistuse. Tunnen uhkust, et täna pole Deel vaja tööl käia, et ma saan talle lubada kõike, mida ta tahab ja et ta saab reisida üle terve ilma. Oleme kaua koos olnud, tema on minuga nii heas kui halvas.»

Conor McGregor ei ole enam tühjade taskutega Dublini kutt, vaid on piisavalt jõukas, et kindlustada oma perele suurepärane elu. Vabavõitlusmatšidega on ta teeninud üle 40 miljoni euro ning ka Dee Devlin saab rõõmuga Conori tippu aitamise eest magusaid vilju noppida.

Mais 2017 nägi ilmavalgust nende esiklaps Conor Jack McGregor juunior ning eelmise aasta jaanuaris sündis perre ka tütar.

Kuid superstaar pole mitte ainult Conor McGregor. Ka Dee Devlin on vabavõitluse kogukonnas äärmiselt tunnustatud. - twitteris on tal 50 tuhat ja Instagramis koguni 1,6 miljonit jälgijat.

Conor McGregor, kelle elu on käinud üles alla ning kes on lisaks hiilgavatele võitudele võitlusareenil kogenud ka uskumatuid kaotusi, võib kindel olla, et oma teekonnal ei ole ta üksi. Alati on tema kõrval Dee Devlin.