VIDEO ⟩ Prints Harry kommenteeris lõpuks õukonnast lahkumist: meil ei jäänud enam muud üle

Harry ja Meghan soovisid, et nad saaksid ka pärast perest lahkumist jätkata Elizabeth II, Harry sõjaväega seotud organisatsoonide ja Briti rahvaste ühenduse esindamist, kuid neile ei võimaldatud seda hoolimata asjaolust, et nad olid valmis seda tegema ilma riiklike esinduskuludeta.

«Kahjuks ei olnud see võimalik. Olen sellega leppinud, teades, et see ei muuda mind ega seda, mida ma teinud olen ja edaspidi teen,» lausus prints.

Harry tänas perekonda talle ja Meghanile viimastel kuudel antud toetuse eest ning rõhutas, et nad ei keera Suurbritanniale selga. «Olen sündinud siin ja see on mu kodumaa, mida armastan. See ei muutu iialgi,» teatas Harry.