SKANDAAL ⟩ Briti politsei varjas rassiviha vältimiseks laste seksuaalset ahistamist

Arvasin alati, et politsei ei mõistnud, mis toimus, aga raporti järgi said nad asjast väga hästi aru,» ütles ohver. Tema sõnul ahistatud lapsed lihtsalt ohverdati. Tegemist oli ühe suurima skandaaliga Ühendkuningriigi ajaloos, kus oli uurimise all ligi sada meest.

Ohvri isa tunnistuste järgi nimetas üks politseiametnik juhtumit «p****e kabistamiseks», mis on toimunud juba 30 aastat. Samuti oli politseinik öelnud, et kahtlusaluste näol on «tegemist aasia päritolu inimestega, seega me ei saa lubada juhtumi avalikuks tulemist».