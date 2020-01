VERISED TEMBUD ⟩ 5miinust meenutas tehtud lollusi: politsei oli ees ja vaatasime, et oh, liigutab, jookseme ära

Estoni Kohver meenutas, kuidas Korea hüppas alla Tartu ülikooli taga asuva väikese maja katuselt. «Vend lasi sealt (mööda viilkatust – toim) siuh alla ja siis ta vist selle renni peal sai aru, et kolm meetrit on veel kukkuda,» rääkis Kohver.

«Me ei suutnud sind keelata, sa ütlesid, et hüppad alla,» lisas Lancelot. «Tõused verisena üles, täiesti katki oled ja siis on politseiauto seal ja küsid neilt abi, et aidake mind...» meenutas ka teemakangelane Korea juhtunut.

See pole aga sugugi ainus kord, kui mees on oma tervise hullude tempude nimel ohtu pannud. «See vanalinna vaatemüür siin Tallinnas, sealt tulin ka alla kuidagi,» tuletas Korea meelde ning selgitas, et lolluste taga on impulss.