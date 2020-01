PILDID ⟩ Saksa naine kulutas terve varanduse, et üht teist «varandust» suurendada

Tohutu muutuse läbi teinud Elina rääkis, et oli 15-aastane, kui mõte ilulõikustest pähe lõi, vahendas Daily Star. Ta märkas selles vanuses, et ta rinnad on nii väikesed, et rinnahoidjat pole vaja kanda. «Ma olin alati tahtnud suuri tisse, aga mul polnud üldse tisse,» meenutas Elina.

Sakslanna rääkis, et kui 15-aastaselt kunstrindadega naisi nägi, tekkis tal endalgi tahtmine noa alla minna. «Mulle lihtsalt meeldis, kuidas kunstrinnad välja näevad. Ma arvan, et see oli Katie Price, keda nähes ma mõtlesin, et ta on nii ilus,» selgitas Elina, kust ta inspiratsiooni sai.

Elisa iidol Katie Price aastal 2018. FOTO: Goff Photos/Scanpix

Elina meenutas ka, et osa poisse nöökis ta kallal kooliajal. «Kutid ütlesid mulle vahetevahel, et mul pole üldse rindu, aga see ei teinud mulle väga haiget, ma ei võtnud seda tõsiselt,» rääkis ta.

Kuna Elinal oli A-korv, läks soovitud tulemuse saamiseks vaja lausa nelja operatsiooni. Kokku kulutas sakslanna üle 21 000 euro ja sai H-korvi.

Ilulõikused ei kulgenud aga probleemideta: teine ja kolmas operatsioon läksid naise sõnul nihu ning külje pealt vaadates oli üks rind teisest kõrgemal. Viimane ilulõikus oli 2016. aastal.

«Tavaliselt on nii, et kui sul pole varem tisse olnud, siis läheb selle jaoks vaja kolme operatsiooni, aga mul olid teise ja kolmanda lõikusega probleemid,» rääkis Elisa.

Naise sõnul ärkas ta pärast operatsiooni üles ning arst teatas talle, et tavalise implantaadi asemel oli talle pandud selline, mida pannakse vähihaigetele. Kuna kirurg ei osanud olukorda lahendada, jättis ta protseduuri pooleli.

Kui Elisa ärkas, käskis ta arstidel implantaadid välja võtta ja uuesti proovida, kuigi kirurg hoiatas, et see on riskantne, kuna nahk on pinge all. Kolm nädalat hiljem olid naisel aga rinnad, mida ta alati soovinud oli.

Elisa usub, et tänu rinnaopile on ta saanud edukaks ka sotsiaalmeedias, kogunud kokku üle 355 000 Instagrami jälgija. Enda sõnul tõuseb ta jälgijate arv iga päevaga paari tuhande võrra.

Kuigi ilulõikuste suhtes ollakse endiselt paljuski negatiivselt meelestatud, ütles Elisa, et saab peamiselt positiivseid kommentaare. «Kõigil on vihkajaid, mind nad ei huvita, aga mõtlen küll, et miks inimesed lähevad vaatama pilte, mis neile ei meeldi. Mis neil peas toimub?» arutles sakslanna.

Elisa ei taipa, miks inimesed negatiivseid kommentaare kirjutavad. «Ma olen kena ja positiivne inimene ega jagaks kunagi oma arvamust, kui keegi minult küsinud poleks. Asi on sotsiaalmeedias, inimestel on suur suu, kuigi päriselus ei julgeks nad kunagi midagi sellist öelda,» arvab ta.

Kuigi Elisa jäi oma ilulõikustega lõpuks rahule, hoiatab ta teisi sellega kaasnevatest terviseohtudest. «Minu võivad kõik opereerida mida iganes nad soovivad, aga oma tervise eest tuleks hoolt kanda, kuna kui teed kümme oppi, siis keha on suure pinge all,» jagas naine nippe.