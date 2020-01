HEVIPETTUMUS ⟩ Eestisse tulev Judas Priest jäi ilma tähtsast tunnustusest: see on täielik naljanumber!

Kolmapäeval teatati, et rock'n'roll'i kuulsuste halli uuteks liikmeteks saavad Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. ja T. Rex, vahendas muusikaväljaanne Loudwire.

Niisiis jääb uhkest tunnustusest juba teist korda ilma tänavu suurt juubelit tähistav Briti hevigigant Judas Priest. Bänd sai nominatsiooni teist korda ning nad valiti fännihääletusel viie parima sekka, ent liikmeks nad ei saanud. Uute liikmete üle otsustas 1000 muusikust, ajaloolasest ja muusikatööstuse esindajast koosnev komisjon ning publik.

Judas Priest aastal 1984. Kolm vasakpoolset meest on siiani bändis. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Judas Priesti kitarrist Richie Faulkner avaldas sotsiaalmeedias oma nördimust. «Need institutsioonid (nagu rock'n'roll'i kuulsuste hall – toim) on asutatud selle põhjal, mida need mehed (Faulkneri bändikaaslased) aitasid luua. See, et me pole liikmeks saanud, on täielik naljanumber,» põrutas muusik.

Hämmeldust lisas see, et Judas Priesti kõrval jäid tunnustusest ilma ka legendaarsed rokkbändid Motörhead ja Thin Lizzy. «See pole üldse loogiline, eks? Sellepärast pole rokihallil minu silmis kunagi mingit tõsiseltvõetavust olnud,» lisas Faulkner.

Judas Priesti kitarrist Richie Faulkner 2015. aastal Saku suurhallis. FOTO: Jelena Rudi

Kuulsuste halli jaoks kvalifitseerumiseks peab nominendi esimene salvestatud lugu olema avaldatud vähemalt 25 aastat tagasi. Judas Priest on sellele nõudele juba 1999. aastast saati vastanud. Esimese nominatsiooni said nad aga alles tunamullu.

Faulkner ei lase siiski pead norgu: «Ma olen seda varemgi öelnud: me oleme tegutsenud 50 aastat ja teeme ikka veel muusikat, anname kontserte üle maailma, meil on parimad fännid ja see on suurim tunnustus, mida tahta.»