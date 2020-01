SUUR ÜLLATUS ⟩ EMA gala esinejate nimekiri sai täiendust välismaa popstaari võrra

«Mitmel eelmiselgi aastal on välisartistid koostöös rahvusvaheliste plaadifirmadega muusikaauhindade galat väisanud. Sel aastal on suur heameel võõrustada Eestis suure fännibaasiga Isac Ellioti. Tema eelnevad esinemised Eestis on alati hästi vastu võetud ning kuulajatele rohkelt emotsioone pakkunud,» lausus Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre.

Aastate jooksul on Elliot välja andnud kolm albumit «Wake Up World», «Follow Me» ja «Faith» ning EP «A Little More». Lisaks on nooruke popstaar välja andnud mitmeid singleid maailmakuulsate muusikutega nagu Tungevaag & Raaban ning Mahmood.