LAS PILDID RÄÄGIVAD ⟩ Näitleja Renée Zellwegeri sõnul pole ta ilukohendusi teinud... aga kas see ikka on nii?

Zellweger kandis üritusel tumedat pükskostüümi, tema juuksed olid sätitud hobusesabasse ning meik nägi väga loomulik välja. Kuigi näitleja on korduvalt ilukohendusi eitanud, jääb piltidelt siiski teistsugune mulje.

Nimelt on Zellweger sõnanud, et pole lasknud endale botox'it süstida ega ilulõikusi teha, sest tal ei ole nende järele vajadust. «Küpses eas naised on märgatavamalt huvitavamad kui noored. Noorusel ja ilul on elus oma koht, kuid need on mööduvad,» sõnas staar ühes intervjuus.

Vaata pilte, kuidas tundub sulle?

Renée Zellweger Santa Barbara rahvusvahelisel filmifestivalil 2020. aastal. FOTO: Cover Images/Scanpix

Elu24 kirjutas 2018. aastal esmakordselt, et Zellweger on hirmuäratavalt peenikeseks jäänud. Lisaks tõime välja, et bridgetjonesilikust naisest polnud alles vaat et midagi.

Seda seetõttu, et 2014. aastal rabas naisterahvast avalikkust oma «uue näoga», kui ta Elle’i galaõhtul oma palju siledamat ja drastiliselt muudetud nägu näitas.

Toona kirjeldas naisterahvas oma muutust ise nõnda: «Mul on hea meel, et inimesed arvavad, et ma näen teistsugune välja. Ma elan varasemast erinevat, õnnelikku, rahuldustpakkuvat elu ja mul on hea meel, kui see välja paistab.»

Renée Zellweger 2014. aastal Elle’i galaõhtul. FOTO: AFP/Scanpix

Zellwegeri karjäär algas üle 25 aasta tagasi ning teda tuntakse eelkõige Bridget Jonesi tegelaskujuna. Kinolinadel on ta «inglannat» mänginud kolmel korral: «Bridget Jonesi päevik» (2001), «Bridget Jones: täitsa lõpp» (2004) ning «Bridget Jonesi beebi» (2016).

2001. aastal linastunud «Bridget Jonesi päeviku» tarbeks võttis ta kaalus kümme kilo juurde ning õppis briti inglise keeles rääkima. Kinnitamata andmetel sai ta kehakaalu suurendamise eest umbes viis miljonit dollarit lisatasu.

Kaader filmist «Bridget Jonesi päevik». 2001. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Lisaks on Renée Zellweger mänginud sellistes filmides, nagu näiteks «Judy», «Mina, mina ise ja Irene», «Chicago», «Linnapreili provintsis», «Nahkpead», «Põetaja Betty», «Juhtum 39» jne.

2000. aastal sai ta filmi «Põetaja Betty» rolli eest oma esimese naispeaosatäitja Kuldgloobuse. 2004. aastal sai ta naiskõrvalosatäitja Oscari rolli eest filmis «Külmale mäele».

Renée Zellweger filmis «Nahkpead» 2008. aastal. FOTO: Scanpix

2000. aastate alguses kihlus Zellweger koomik Jim Carrey'ga, pärast Carrey't oli ta mõnda aega koos George Clooney'ga.

2005. aastal abiellus ta laulja Kenny Chesney'ga, kuid nende abielu tühistati pool aastat pärast abiellumist.

Pärast ebaõnnestunud abielu oli Zellweger Bradley Cooperi kallim, kuid nende suhe ei jäänud samuti kestma.