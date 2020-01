VIDEO ⟩ Supermodell Gigi Hadidi ei valitud Harvey Weinsteini vandemeeste hulka

Kohus 67-aastase Weinsteini üle algas New Yorgi kriminaalkohtus möödunud nädalal. Filmimogulit süüdistatase seksuaalses ahistamises, vägistamises ja kehalises vägivallas. Tegemist on kahe juhtumiga, millest esimene leidis aset 2006 ja teine 2013.

Filmiprodutsendi advokaadid pöördusid kohtu poole, et protsess viidaks New Yorgist mõnda teise linna, kuna meediatsirkus võib muuta kogu protsessi farsiks. Nad lisasid, et New Yorgis toimuvad meeleavaldused võivad protsessi käiku mõjutada ning Weinsteini ei saa seetõttu õiglast kohut.