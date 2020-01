HEAD AEGA INGLISMAA ⟩ Harry ja Meghan koondasid kõik töötajad, kes nende pulmakingiks saadud kodus ametis olid

Harry ja Meghan teataisd 8. jaanuaril sotsiaalmeedias, et nad ei esinda enam kuninglikku perekonda, lahkuvad Suurbritanniast ja kolivad Kanadasse.

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan said Windsori lossi maadel asuva Frogmore Cottage'i kuninganna Elizabeth II-lt pulmakingiks. Nad lasid selle maja pööningust katuseni maksumaksjate rahaga renoveerida, kulutades selleks 2,7 miljonit naela (3,1 miljonit eurot).

Maja on nüüd jäänud tühjaks, sest Meghan koos pisipoja Archie Harrisoniga on Kanadas ja Harry elab Buckinghami palees, kus ta üritab pereliikmetega veel asju klaarida. Kuninganna Elizabeth II andis Harryle ja Meghanile loa lahkuda ja iseseisvat elu alustada.

Õukonna allika andmel teatasid Harry ja Meghan jaanuari alguses kokale, majapidajale, majahoidjale ja teistele töötajatele, et nende teenuseid enam ei vajata. Kinnitamata andmetel oli Elizabeth II neile leidnud Buckinghami palees ja Windsori lossis uued töökohad.

«Kuna Harry ja Meghan ei vaja enam töötajaid, siis see on kindel märk, et nende edaspidine elu kulgeb enamjaolt Kanadas,» sõnas anonüümne õukonnaallikas.