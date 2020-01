INSTASTAARI PIHTIMUS ⟩ Üleöö kuulsaks saanud kaunitar kaotas sotsmeedia tõttu töö ja eneseusu

Kuulsas videos tutvustas toona 23-aastane neiu oma elu ja tegemisi ning ütles oma auto kohta, et «see on roheline auto». Kuna iga vaataja nägi isegi, et tegemist on rohelise autoga, peeti seda väljaütlemist naljakaks. Levima hakkasid pildid rohelistest või siis roheliseks töödeldud autodest, juures mainitud teemaviide.