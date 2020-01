PILDID ⟩ Mehest lahku läinud Vanessa Hudgens ilmus avalikkuse ette ootamatult lõbusas tujus

Allikas rääkis väljaandele Us Weekly, et Hudgens (31) on lahkuminekust oma lähedastele teatanud. Lahkumineku kõlakad hakkasid levima, kui Hudgens ja Butler (28) veetsid pühadeaja eraldi.

Tunamullu novembris ütles Hudgens intervjuus, et nende suhe on tugev. «Me austame, usaldame ja imetleme teineteist. Meie suhe on nüüd nii kindel, kuna ma tunnen ennast iseseisva naisena tugevalt. Ma olen väga enesekindel, aga on tore, kui on kõrval parim sõber, kellega saab nii võite kui kaotusi jagada,» rääkis naine.