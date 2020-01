VIDEO ⟩ Putin ja al-Assad viskasid Trumpi üle nalja, võrreldes teda piiblitegelasega

Meeste kirikukohtumisest tehti video, millel on näha ja kuulda, kuidas Putin ja al-Assad seal USA presidendi Donald Trumpi üle piibliteemaliselt nalja viskavad.

Putin teatas siis muiates, et al-Assad peaks Trumpi endale külla kutsuma ning Al-Assad lisas, et ta juba ootab Trumpi. Kogu seltskond puhkes siis naerma.

Venemaa president oli möödunud nädalal Süürias visiidil, et arutada Süüria presidendi Bashar al-Assadiga Süüria sõjalist olukorda.

1,7 miljoni elanikuga Damaskus on Süüria pealinn, olles üks maailma vanemaid linnu. See linn on ka Levandi üks põhilisi kultuuri- ja ususkeskusi.